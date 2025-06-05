Diyarbakır'da kütüphanenin açılışı yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde "Sağlıklı Bir Gelecek İçin Kitap Okumalı ve Okutmalıyız" projesi kapsamında bir okulda oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakırlı şair ve yazar Devran Sinanoğlu'nun katkılarıyla yürütülen proje kapsamında Yeni Mahalle İlkokulu ve Ortaokulu'nda kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törene, Çınar Milli Eğitim Müdürü Özcan Eren, yazar Sinanoğlu, kurum müdürleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen kütüphanede, akıl ve zeka oyunları ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava hazırlık kitapları bulunuyor.