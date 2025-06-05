Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da içme suyu isale hattı 2. kısım çalışmaları devam ediyor

        Diyarbakır'da yapımı devam eden "İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali" çalışmalarının fiziki gerçekleşme oranının yüzde 57'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da içme suyu isale hattı 2. kısım çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da yapımı devam eden "İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali" çalışmalarının fiziki gerçekleşme oranının yüzde 57'ye ulaştı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali inşaatı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Balta, şunları kaydetti:

        "İşin tamamlanması ile mevcut kapasitesi saniyede 3 metreküp olan isale hattının toplam kapasitesinin saniyede 6 metreküp çıkacak, Diyarbakır'a ilave olarak 94,61 hm3/yıl içme ve kullanma suyu temin edilecek ve il merkezinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali işi kapsamında yaklaşık 31.5 kilometre çelik boru döşenmesi, pompa istasyonu ve gerekli diğer küçük sanat yapıları yapılacaktır. Pompa istasyonunun kaba inşaatı tamamlanmış olup isale hattında 16 kilometre çelik boru döşenmesi gerçekleştirilmiştir. Fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 57 seviyesindedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Bayram öncesi uzmanından 'maytap' uyarısı: Körlüğe neden olabilir
        Bayram öncesi uzmanından 'maytap' uyarısı: Körlüğe neden olabilir
        Bismil'de "Huzur Bismil 3" uygulaması yapıldı
        Bismil'de "Huzur Bismil 3" uygulaması yapıldı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
        Uzmanlar "Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikmesine" dikkati çekti
        Uzmanlar "Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikmesine" dikkati çekti
        Diyarbakır'da kütüphanenin açılışı yapıldı
        Diyarbakır'da kütüphanenin açılışı yapıldı
        Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor
        Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor