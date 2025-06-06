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        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 21:29 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:29
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        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda dün çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda dün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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