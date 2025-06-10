Diyarbakır'da bir kadının evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yakalanan şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da bir kadının evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da bir kadının evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Haziran'da merkez Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi'nde 28 yaşındaki E.K'nin evde silahla ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında H.B.A. (35) şüpheli olarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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