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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli daha tutuklandı

        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:04 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:04
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli daha tutuklandı
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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki bir apartmanda 5 Haziran'da çıkan, anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'in (4) hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında 2 denetim elemanı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, güvenlik güçleri 2 denetim elemanını daha gözaltına aldı.

        4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgularının ardından 1 şüpheli serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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