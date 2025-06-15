Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da anız yangınlarıyla mücadele ekipleri oluşturuldu

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da anız yangınlarıyla mücadele için 4 kurumun işbirliğinde 17 ekip kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 15.06.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da anız yangınlarıyla mücadele ekipleri oluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da anız yangınlarıyla mücadele için 4 kurumun işbirliğinde 17 ekip kuruldu.

        Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinde 20 Haziran 2024'te etkili olan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 83'ü ağır 273 hayvanın yaralandığı, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü yangının bir daha yaşanmaması için kurumlar çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlara yangınlarla mücadele için eğitim veriyor, tarlada çalışan çiftçileri de bilgilendiriyor.

        Program kapsamında merkez Bağlar, Sur ve Kayapınar ile Çınar ilçesinde çalışma yürüten ekipler, il genelindeki 17 ilçede 1046 merkez ve kırsal mahalle muhtarına "anız yakmanın zararları, yangın öncesi alınacak tedbirler, yangın anında yapılması gerekenler, panik ve kriz yönetimi" gibi konularda eğitim verecek, çiftçileri tarlada ziyaret ederek yangınlar konusunda bilgilendirecek, anız yakılmaması konusunda uyaracak ve hazırlanan broşürleri dağıtacak.

        - "Uyarılarımıza rağmen anızlar yakılırsa dekar başına 556 lira cezamız var"

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Korkutan, AA muhabirine, geçen yıl yörede 15 kişinin hayatını kaybettiği yangının bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

        İlgili kurumlarla işbirliği sağlanarak 17 ilçede anız yangınlarıyla mücadele ekipleri oluşturduklarını kaydeden Korkutan, bu yıl anız yangınlarına karşı koordineli çalışmayı hedeflediklerini belirtti.

        Korkutan, anız yangınlarının önlenmesi noktasında koordineli şekilde tedbirler aldıklarını, 17 ilçede ekipler oluşturduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Kurumlarımızla işbirliği halinde toplantılar gerçekleştireceğiz. Muhtarlarımıza konunun önemini anlatacağız. Geçen yıl Çınar'da yaşadığımız, can kaybına mal olan büyük yangının bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri muhtarlarımızla, personelimizle, ilgili kurumlarımızla almak için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız ceza kesmek değil ama bu noktada tüm uyarılarımıza rağmen anızlar yakılırsa dekar başına 556 lira bir cezamız var. Şehir merkezinde olan yangınlarda 5 katına kadar bu cezayı artırabiliyoruz. Amacımız ceza kesmek değil anız yangınlarını, can kaybını, topraktaki canlıların yok olmasını önleyelim diyoruz. Bu noktada çiftçilerimiz inşallah duyarlı davranıp anız yakmaz. Anız yangınları olursa da bununla ilgili tedbirlerimizi alıp cezai işlemlerle bu işin olmaması için elimizden geleni yapacağız."

        Çınar ilçesine bağlı kırsal Bağacık Mahallesi'nin muhtarı Alaattin Tunç, iki günlük eğitim aldıklarını, daha sonra çiftçileri bilgilendireceklerini söyledi.

        Anız yakmanın tehlikeli ve zararlı olduğuna dikkati çeken Tunç, geçen yıl 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında çok üzüldüklerini belirtti.

        Çiftçilik yapan İbrahim Çiftçi de ekiplerin anız yakılmaması ve yangınlara karşı duyarlı olunması konusunda uyardığını kaydetti.

        Çiftçi, yangınlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da oğlunun çekiçli saldırısına uğrayan baba ağır yaralandı
        Diyarbakır'da oğlunun çekiçli saldırısına uğrayan baba ağır yaralandı
        Tartıştığı babasını, başına çekiçle vurarak ağır yaraladı
        Tartıştığı babasını, başına çekiçle vurarak ağır yaraladı
        Diyarbakır'da pazarcı ve simitçi kılığına giren polisin takibiyle yakalanan...
        Diyarbakır'da pazarcı ve simitçi kılığına giren polisin takibiyle yakalanan...
        Diyarbakır'da kapkaççılara 'Çekirge' operasyonu; 12 tutuklama
        Diyarbakır'da kapkaççılara 'Çekirge' operasyonu; 12 tutuklama
        Tamir sırasında traktör ile römork arasında sıkışıp, öldü
        Tamir sırasında traktör ile römork arasında sıkışıp, öldü
        Narin davasında 400 sayfalık gerekçeli karar: Yangın çıkarıp, çocukları yön...
        Narin davasında 400 sayfalık gerekçeli karar: Yangın çıkarıp, çocukları yön...