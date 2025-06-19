Kahve keyfi yaşayan müşterilerine portreleri çizilen karton bardakları hediye ediyorlar

AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da yaklaşık 12 metrekareden oluşan kahve dükkanı, müşterilerine portrelerinin çizildiği karton bardakları hediye ediyor.

Girişimci Elif Yiğit Aygün, özel bir okulda sosyal bilgiler öğretmeniyken yaklaşık 4 ay önce müşterilere karton bardak üzerine ücretsiz portre çiziminin de yapılacağı bir kahve dükkanı açma fikrini arkadaşı heykeltıraş ve ressam Ozan Polat ile paylaştı.

Yaklaşık 2 ay boyunca "pop art" ve "manga" sanatlarını harmanlayarak yeni bir teknikle karton bardaklar üzerinde deneme çalışmaları yapan Polat, Aygün'ün fikrine olumlu karşılık verdi.

Aygün ve Polat, yaklaşık 2 ay önce merkez Sur ilçesinde 12 metrekareden oluşan kahve dükkanını hizmete açtı.

İşletme, kısa sürede talebin artması üzerine müşterilerin mağdur olmaması için randevulu sisteme geçti.

Dükkana gelen müşteriler bir yandan kahvelerini keyifle yudumlarken, diğer yandan da portrelerinin çizildiği bardağın hediye edilmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Evli ve iki çocuk annesi işletmeci Aygün, AA muhabirine, diğer kafelerden farklı anlayışla karton bardak üzerine ücretsiz portre çizimiyle ilgili iş fikrini arkadaşı Polat'la değerlendirdikten sonra işe koyulduklarını anlattı.

Açtıkları iş yerlerinin iki katlı ve 12 metrekareden oluştuğunu belirten Aygün, misafirlerinin portrelerini çizdirip kahvelerini aldıktan sonra gittiklerini kaydetti. Portrelerin iki kattan oluşan karton bardaklara çizildiğini dile getiren Aygün, "Bir bardakta kahve sunuyoruz, diğer bardağı da portrelerini çizdiğimiz misafirlerimize hediye olarak veriyoruz. Müşterilerden çok talep görüyoruz." dedi. - "Türkiye'de bir ilk olarak ücretsiz şekilde bu işlemi yapıyoruz" İleriki zamanlarda daha farklı çalışmalar da yapacaklarını aktaran Aygün, ücretsiz cam altı boyama çalışması yürüteceklerini söyledi. Türkiye'de karton bardak üzerine portre çizimleri yapan başka işletmelerin de bulunduğunu fakat bunun ücret karşılığında yapıldığına değinen Aygün, şöyle konuştu: "Türkiye'de ilk olarak ücretsiz şekilde biz bu işlemi yapıyoruz. Herkesin evinde bizden bir hikaye olsun istiyoruz. Hepimiz evlerimizde, dışarda sevdiklerimizle kahve içmeyi seviyoruz. Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diye müşterilerimize kahvenin yanında portre çizimli bardakları veriyoruz. Bu bardakları kırk yıl değil ama yaklaşık 15 yıl saklayabilecekler."

Uygulamayı duyan yerli ve yabancı turistlerin de işletmelerine geldiğini anlatan Aygün, beklemeye vakitleri olmayan müşterilerin fotoğraflarını aldıklarını, daha sonra yaptıkları çalışmayı kargoyla adreslerine gönderdiklerini bildirdi. - "Bir portreyi 5 ila 8 dakikada yapıyorum" İşletmede çizimleri yapan heykeltıraş ve ressam Polat da bu işi yapmaya başlamadan önce ilk etapta bardağın formundan dolayı çizimde biraz zorlandığını dile getirdi. Birçok nesne üzerine çalışma yaptığını ve zorlanmadığını kaydeden Polat, ama bu çalışmada yaklaşık 2 aylık deneme yaptığını anlattı. Bardaklara "pop art" ve "manga" sanatlarının karışımından oluşan yeni teknikle çizim yaptığına işaret eden Polat, "Ücretsiz olarak yaptığım bu çalışma Türkiye'de bir ilktir. Bir portreyi 5 ila 8 dakikada yapıyorum. Bu süre, kişinin yüz hatları, saçı, eşarbı ve yüzündeki renk tonlarından dolayı değişiyor. Günlük 60 ile 80 arasında çizim yapıyorum." ifadelerini kullandı. Çizimde kullandıkları bardakların çift katmanlı olmasından dolayı daha sağlam olduğunu belirten Polat, çizimler için kaliteli kuru boya kullandığını söyledi.