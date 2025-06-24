Diyarbakır'da üniversitenin atıl arazilerine GES kuruluyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinin (DÜ) atıl arazilerine güneş enerji santralleri (GES) kuruluyor.

DÜ tarafından yap işlet devret modeliyle kamu kaynakları kullanılmadan 300 milyon liralık yatırımla geçen yıl GES projesi hayata geçirildi.

Geleceğe dönük sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda uygulanan projeyle üniversite yerleşkesinde çatı, otopark ve atıl arazilerde 5 yerde toplam 181 bin metrekare alana 27 bin panelin kurulum çalışması sürüyor.

Yüklenici firma tarafından yap işlet devret modeliyle hayata geçirilen GES'in tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle yıllık yaklaşık 26 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek.

Üniversite, bu uygulamayla bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve kampüsteki fakültelerin elektrik enerjisinin büyük kısmını karşılayacak.

- Üniversitenin tükettiği enerjinin yüzde 60'ı güneş enerjisinden olacak

DÜ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Gümüş, AA muhabirine, üniversite yerleşkesini yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretebilecek bir alana dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Üniversitemizin geniş arazisi içerisinde ağaçlık olmayan, atıl durumda olan alanlarda, otoparklar ve çatılara GES kurarak elektrik enerjimizi bu yolla temin etme yönünde proje hazırladık. Bu konuda yaptığımız çalışmalar ve üniversitemizin kurduğu geniş kapsamlı bir komisyonla bu çalışmalarımız nihayete erdi. Yap işlet devlet modeli ile ihale yaptık. Üniversitemiz herhangi bir finansman kaynağı kullanmadan 13 megavat şebeke bağlantı gücüne sahip 5 alanda güneş enerji santralleri yardımıyla bugün tükettiği elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 60'ını güneşten temin etme şansına sahip olacak. Bu da üniversitemize maddi olarak ciddi bir avantaj sağlayacak çünkü biz üretilen enerjiyi aktif enerji bedeli üzerinden indirimli olarak satın alacağız. Tükettiğimiz enerjiyi yerinde ürettiğimiz için de dağıtım bedelleri ödemeyeceğiz ve böylelikle enerjiyi satın alma maliyetimiz azalacak. Yap işlet devret modeliyle kurulumu yapılan sistemle üniversiteye yıllık 35-36 milyon lira tasarruf sağlanacak."

Üniversitenin yıllık yaklaşık 37 milyon kilovatsaat enerji tükettiğini bildiren Gümüş, bunun da üniversiteye yaklaşık bugünün fiyatlarıyla 130-140 milyon lira maliyet oluşturduğu bilgisini verdi.

Hedeflerinin üniversiteyi yeşil bir kampüse dönüştürmek olduğunu dile getiren Gümüş, "Yeşil kampüsten kastımız sadece doğasıyla, ağaçlarıyla değil aynı zamanda enerjisini de yenilenebilir enerjiden elde edebilen bir kampüs haline gelmek. Elektrik enerjisini yüzde 100 yenilenebilir enerjiden üretebilen Türkiye'nin ilk üniversitesi olmak istiyoruz. Nihai hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Kurulacak GES ile 11 bin tonun üzerinde karbon salınımının engelleneceğine işaret eden Gümüş, bu düzeyde karbon salınımı engellenmesi için 11 bin 500 hektarlık ormana ihtiyaç duyulduğunu, bunun da yaklaşık 2 bin 200 futbol sahası büyüklüğündeki bir alana eşdeğer olduğunu anlattı.

Gümüş, "Bu proje sadece yenilenebilir enerjiden elektrik üretmekle kalmıyor çevreyi korumada, yeşil kampüs oluşturmada, bir kampüsteki bütün enerjinin yüzde 100 yenilenebilir enerjiden elde edilebileceğini göstermede örnek olacak. Ayrıca, bilimsel araştırmalara ve eğitime katkı sunabilecek bir altyapı oluşturma konusunda çok yönlü hizmet verecek." diye konuştu.