Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Olay yerine sevk edilen jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri baraj gölünde arama çalışması başlattı.

Kırsal Yoncalı Mahallesi'nde baraj gölü kıyısına piknik yapmak için ailesiyle giden D.V. (24), serinlemek için göle girdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.