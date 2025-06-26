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        Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde serinlemek için Kralkızı Baraj Gölü'ne giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:50 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:50
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        Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde serinlemek için Kralkızı Baraj Gölü'ne giren genç boğuldu.

        Kırsal Yoncalı Mahallesi'nde baraj gölü kıyısına piknik yapmak için ailesiyle giden D.V. (24), serinlemek için göle girdi.

        Bir süre sonra gencin suda kaybolduğunu gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri baraj gölünde arama çalışması başlattı.

        AFAD'a bağlı su üstü arama personeli botla, dalgıçlar ise su altında arama çalışması yürüttü.

        Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından gencin cansız bedeni bulundu.

        Sudan çıkarılan D.V'nin cesedi, otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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