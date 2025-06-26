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        Öz Sağlık-İş Sendikası, işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti

        Diyarbakır'da, Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:08
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        Öz Sağlık-İş Sendikası, işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti
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        Diyarbakır'da, Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

        Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimliği önünde toplanan sendika üyeleri, afiş ve posterler ile taleplerini iletti.

        HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, yaptığı açıklamada, HAK-İŞ'li emekçiler olarak aylar önce başlayan Kamu Çerçeve Protokolü sürecini umutla ve sabırla takip ettiklerini söyledi.

        Sürecin emeklerinin karşılığını alacakları, geçim dertlerine çare olacağı bir toplu sözleşmeyle sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Aküzüm, "Yevmiyeler arasındaki yürürlük süresinden kaynaklı farklılıkların giderilmesini, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin 1800 liraya çıkarılmasını, işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasında farklılık olması için kıdem zammının ücrete eklenmesini, birinci yılın ilk altı ayı için ise yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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