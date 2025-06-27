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        Diyarbakır'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:21 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:21
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        Diyarbakır'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kırsal Şölen Mahallesi'nde Hasip Erdoğan'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, yokuş aşağı inerken devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Erdoğan'ın cesedi, Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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