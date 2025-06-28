Diyarbakır'da binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen 3 kişiden 2'sine ayakta müdahale edilirken, biri ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişiden biri hastanede tedavi altına alındı.

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