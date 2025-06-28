Diyarbakır'da kazara tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti

İlçeye bağlı kırsal Meydan Mahallesi'nde, 10 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş babalarına ait tabancayla oynadıkları sırada silah ateş aldı.

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