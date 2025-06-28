Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kazara tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 20:52 Güncelleme: 28.06.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kazara tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIRAA)- Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki çocuğun tabancayla oynadığı sırada silahın ateş alması sonucu 3 yaşındaki kuzenleri yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı kırsal Meydan Mahallesi'nde, 10 ve 12 yaşlarındaki iki kardeş babalarına ait tabancayla oynadıkları sırada silah ateş aldı.

        Tabancadan çıkan kurşun çocukların 3 yaşındaki kuzenleri M.Ş.E'nin başına isabet etti.

        Silah sesini duyan ve M.Ş.E'yi kanlar içinde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, M.Ş.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        İki kardeş, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Âşıklar sezonu Bodrum’da açtı
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi

        Benzer Haberler

        Tarlada bulup oynadığı tabancanın ateş almasıyla kendini vuran 6 yaşındaki...
        Tarlada bulup oynadığı tabancanın ateş almasıyla kendini vuran 6 yaşındaki...
        Diyarbakır'da "Bilim Kafe" etkinliğinde tümörün nasıl oluştuğu anlatıldı
        Diyarbakır'da "Bilim Kafe" etkinliğinde tümörün nasıl oluştuğu anlatıldı
        Baraj gölünde insan bedenine benzetilen cisim duba çıktı
        Baraj gölünde insan bedenine benzetilen cisim duba çıktı
        Amed Sportif Faaliyetler, Doğan Can Davas ile yollarını ayırdı
        Amed Sportif Faaliyetler, Doğan Can Davas ile yollarını ayırdı
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
        Diyarbakır'da binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi