Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, Süper Lig tecrübesine sahip başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2025–2026 ve 2026–2027 sezonlarını kapsayan prensip anlaşmasına varmıştır." ifadesine yer verildi.

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