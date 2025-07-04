Diyarbakır'da firari 2 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Bismil'de hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıl 5 ay 18 gün hapis cezası bulunan B.F.O. ile Ergani'de hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarına ilişkin 9 ayrı dosyadan 22 yıl hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.