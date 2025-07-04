Diyarbakır'da silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırsal Halıören Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

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