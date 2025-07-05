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        Diyarbakır'da şiddetli rüzgar etkili oldu

        Diyarbakır'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:04 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:04
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        Diyarbakır'da şiddetli rüzgar etkili oldu
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        Diyarbakır'da etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazı ağaçların dalları kırıldı.

        Merkez Sur ilçesinde de şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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