Diyarbakır'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Merkez Sur ilçesinde de şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak etkili oldu.

Kentte öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden söküldü, bazı ağaçların dalları kırıldı.

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