Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Diyarbakır Valiliği ile İl Müftülüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Selahaddin Eyyübi Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu, dua edildi.

        Darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin anıldığı etkinlikte hatim duası yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince cami çıkışında katılımcılara lokum ikram etti.

        Programa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı münasebetiyle anma et...
        Diyarbakır'da, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı münasebetiyle anma et...
        Evlat nöbetindeki anne: Silahların bırakılması, çocuklarımızın bırakılması...
        Evlat nöbetindeki anne: Silahların bırakılması, çocuklarımızın bırakılması...
        Diyarbakır'da depremde 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine...
        Diyarbakır'da depremde 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine...
        Diyarbakır'da 3 firari hükümlü ile aranan 1 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da 3 firari hükümlü ile aranan 1 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı
        Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı
        Srebrenitsa soykırımı kurbanları, Diyarbakır'da düzenlenen sergiyle anıldı
        Srebrenitsa soykırımı kurbanları, Diyarbakır'da düzenlenen sergiyle anıldı