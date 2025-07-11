Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince cami çıkışında katılımcılara lokum ikram etti.

Diyarbakır Valiliği ile İl Müftülüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Selahaddin Eyyübi Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu, dua edildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

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