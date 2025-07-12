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        FETÖN'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidinin çocukları hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - İstanbul'da, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Askeri Çoban'ın Diyarbakır'da yaşayan evlatları babalarıyla gurur duyuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:12
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        FETÖN'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidinin çocukları hüznü ve gururu bir arada yaşıyor
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        MEHMET SIDDIK KAYA - İstanbul'da, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Askeri Çoban'ın Diyarbakır'da yaşayan evlatları babalarıyla gurur duyuyor.

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Askeri Çoban, 1997 yılında ailesiyle İstanbul'a yerleşti.

        Burada bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlayan 7 çocuk babası Çoban, bir süre sonra da kendi atölyesini kurdu.

        Çoban, 15 Temmuz gecesi, darbecilere karşı koymak için evden çıktı.

        FETÖ mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen Çoban'ın çocukları, gurur duydukları babalarını özlemle anıyor.

        - "Ağabeyim eve geldi ama babama ulaşamadık"

        Çoban'ın kızı Nurzana Çoban, AA muhabirine, babasının şehadetinin üzerinden 9 yıl geçtiğini ancak acılarının ilk gün gibi olduğunu belirterek, bu acının hiç dinmeyeceğini söyledi.

        Babalarını çok özlediklerini dile getiren Çoban, darbe girişimi gecesi yaşananlara değindi.

        Çoban, evde oldukları sırada televizyonda darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini, babasının darbecilere karşı koymak için ağabeyi ve komşularıyla köprüye gittiğini belirtti.

        Kendilerinin de sabaha kadar uyumadığını anlatan Çoban, şöyle konuştu:

        "Daha sonra ağabeyim eve geldi ama babama ulaşamadık. Ağabeyime 'Sen eve git arabayı al tekrar buraya gelirsin' demiş. Ağabeyim yanına gitmek için aradığında babama ulaşamadı. Babamın rahatsızlık geçirdiğine dair bir haber aldık. Meğerse orada şehit olmuş. Bu haberi alınca yıkıldık, daha çok erkendi hiç beklemiyorduk. Allah'tan bir daha o günlerin yaşanmamasını diliyorum."

        Çoban, sık sık babalarının mezarını ziyaret ettiklerini vurgulayarak, "Ağabeyimin oğluna da babamın ismini verdik. Babamız her zaman bizimle bir arada. Babamızı her zaman yanımızda yaşatıyoruz. Babam her zaman devletinin yanındaydı, bu yolda da canını verdi ve şehit oldu. Bizler de ülkemiz için canımızı feda ederiz." ifadesini kullandı.

        - "Darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti, acımız dinmiyor"

        Askeri Çoban'ın oğlu Ferdi Çoban ise darbecilere karşı koymak için evden ayrılan babasıyla o gece sürekli cep telefonuyla görüştüklerini, sokaklarda yaşananları kendisinden öğrendiklerini dile getirdi.

        Babasının çok naif bir insan olduğunu anlatan Çoban, şunları kaydetti:

        "Askeri Çoban ile gezmek ve yaşamak lazımdı. Kendisi çok cömert bir insandı. Burada seyyar satıcıydı. Gittiği her köyde bir dostu vardı. İstanbul'a yerleştiğimizde de kapımızın önünden geçen bir seyyar satıcı olsa ona yemek ve çay ısmarlardı. Gönlümüzde kendisi cennettedir. Babam 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koymak için şehit oldu. Darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti, acımız hala aynı, hiçbir zaman dinmiyor. Her perşembe günü babamın mezarına geliyoruz, dua ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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