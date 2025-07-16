Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ergani-Dicle kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eşref U'ya (40) çarptı.

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