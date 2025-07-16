Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ergani-Dicle kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eşref U'ya (40) çarptı.
Eşref U. çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eşref U. ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.