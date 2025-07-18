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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 çocuk devlet korumasına alındı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da dışkı yedirildiği iddia edilen çocukların devlet korumasına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 18:38 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:38
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 4 çocuk devlet korumasına alındı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da dışkı yedirildiği iddia edilen çocukların devlet korumasına alındığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" yönünde paylaşım ve haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır."

        - "Konu hassasiyetle takip edilmektedir"

        Diyarbakır Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da kan donduran iddia" başlığıyla paylaşımların ve haberlerin yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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