Diyarbakır'da saman yüklü tırın dorsesi yandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Rize'ye saman taşıyan İbrahim Güreş idaresindeki 47 ABA 299 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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