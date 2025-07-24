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        Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Kaya'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:04
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        Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Kaya'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kaya, toplumun doğru bilgilendirilmesi, güvenlik duygusunun pekiştirilmesi ve kamuoyunun sağlıklı yönlendirilmesinde basın mensuplarının çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

        "Tıpkı emniyet teşkilatımız gibi basın emekçileri de zaman ve mekan gözetmeden fedakarca görev yapmaktadır." ifadesini kullanan Kaya, basının, halk ile güvenlik güçleri arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurarak karşılıklı güveni ve iş birliğini artırdığını vurguladı.

        Fatih Kaya, mesajında şunları kaydetti:

        "Basın mensupları sahadaki gözlemleriyle kolluk birimlerimizin ihtiyaç duyulan noktalara hızlıca ulaşmasına katkı sağlamakta ayrıca başarılı çalışmalarımızı kamuoyuna aktararak hem personel motivasyonunu hem de vatandaşın güvenlik hizmetlerine olan inancını güçlendirmektedir. Fedakarlıkla görev yapan tüm basın çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı günde mesleklerini büyük bir sorumluluk bilinciyle, kararlılıkla ve özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum."

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