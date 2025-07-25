Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

        S.Ş'nin, birlikte yaşadıkları evde dün akşam tabancayla ateş etmesi sonucu H.E'nin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Saldırının ardından kaçan S.Ş. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde H.E. dün akşam evlerinde birlikte yaşadığı S.Ş'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        Dünya limiti aştı
        Dünya limiti aştı
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin restorasyonuna başlandı
        Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nin restorasyonuna başlandı
        5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
        5 aylık hamile Helin, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında 8 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında 8 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama; 7 yaralı
        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama; 7 yaralı
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3'ü tutuklu 18 zanlı hakkınd...
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3'ü tutuklu 18 zanlı hakkınd...
        Diyarbakır'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü
        Diyarbakır'da bir kişi, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdü