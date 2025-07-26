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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:37 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:37
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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bölgedeki başarısının sadece geçmişteki icraatlarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda halkla kurulan güçlü bağ ve karşılıklı güvene dayandığını söyledi.

        AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu da bölge halkının huzur ve güven içinde yaşamak istediğini belirterek, "AK Parti olarak bu hedefe ulaşmak için her türlü çabayı sarf edeceğiz ve tüm teşkilatlarımızla birlikte çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunun sadece AK Parti'nin değil tüm Türkiye'nin geleceğini şekillendirdiğini ifade eden Aksu, "Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin her bölgesinde huzuru, güveni ve kalkınmayı sağlamak için durmaksızın çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Said Yaz, önceki dönem Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, partinin kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatları katıldı.

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