Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı, jandarmaya ait helikopter, bazı belediyelerden ekipler ile arazöz ve itfaiye aracı desteğiyle yangına müdahale ediliyor.

Jandarma helikopterinin havadan ekiplerin de karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, rüzgarın da etkisiyle öğlen saatlerinde tekrar başladı.

Kırsal Duru Mahallesi'nde sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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