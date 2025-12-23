Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Karacadağ OSB'de incelemelerde bulundu

        Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 20:20 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:20
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Karacadağ OSB'de incelemelerde bulundu
        Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Kacadağ OSB'de, Vali Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, OSB'nin güncel durumu ile kısa ve orta vadede hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların ele alındığı belirtildi.

        Zorluoğlu'nun toplantının ardından faaliyete geçen fabrikaları ziyaret ettiği ve çalışanlarla bir araya geldiği aktarılan açıklamada, Zorluoğlu'nu çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldığı aktarıldı.

        Açıklamada, OSB'de 124 sanayi parselinin 83'ünün firmalara tahsis edildiği, mevcut haliyle 10 bin kişiye istihdam sağlayacak olan OSB'nin bölge ekonomisine üretim, yatırım ve istihdam ekseninde önemli katkı sunmasının hedeflendiği kaydedilerek, son bir yılda MEYDİP (Mekansal Yönetim ve Dijitalleştirme Projesi) üzerinden 128 başvuru alındığı bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Elektrik ihtiyacının hızlı çözümü için 25 MVA (megavolt amper) mobil transformatör merkezi ile OSB'nin Şubat 2026'da enerjilendirilmesi planlanıyor. Doğal gaz bağlantısında da çalışmalar son aşamaya geldi ve Şubat 2026’da sisteme gaz verilmesi hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ihale edilen altyapı ve üstyapı işlerine yönelik toplam ödeme tutarı 965 milyon 749 bin 735 lira. Bu kapsamda, yol, atık su, yağmur suyu, içme suyu, haberleşme altyapısı (kanal çekimi), doğal gaz, elektrik, içme suyu terfi hattı ve derivasyon (dere ıslahı) kalemlerinde çalışmalar yürütüldü."

        OSB'nin genişleme alanına ilişkin yer seçimi sürecinde 13 Ocak 2026'da komisyon toplantısının yapılacağı belirtilen açıklamada, olumlu karar halinde alanın büyüklüğünün 1500 hektara çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

