        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesi'nde "Kolektif Vicdana Saygı: Filistin" programı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:35 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:38
        Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) "Kolektif Vicdana Saygı: Filistin" başlığıyla söyleşi, konser ve solo resim sergisinden oluşan program düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan adaletsizliklere sanat yoluyla dikkat çekmek için etkinlik yapıldı.

        Programda konuşan Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy, bu buluşmanın kişisel, mesleki ya da coğrafi gerekçelerle açıklanamayacağını, temelinde vicdani bir sorumluluk bulunduğunu belirtti.

        Diyarbakır'da bir sanat sergisinin açılmasının başlı başına anlam taşıdığını vurgulayan Ersoy, kentin tarih boyunca ilim, düşünce ve sanat üretimiyle öne çıkan kadim bir entelektüel merkez olduğuna dikkat çekti.

        Açılışı yapılan "Direniş II: Kolektif Vicdana Saygı: Filistin" sergisinin kıymetli olduğunu belirten Ersoy, serginin sanat ile direnişi buluşturduğunu ve Filistin'in sesini estetik bir dille uluslararası alana taşıdığını ifade etti.

        Ersoy, serginin aynı zamanda Brunei ile Türkiye, Bandar Seri Begavan ile Diyarbakır arasında kurulan anlamlı bir kültür köprüsü olduğunu vurguladı.

        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ise etkinliğin yalnızca bir sergi açılışı olmadığını, insanlığın ortak hafızasına ve kolektif vicdanına dokunan güçlü bir çağrı niteliği taşıdığını belirtti.

        Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını vurgulayan Eronat, sanatın kelimelerin yetersiz kaldığı yerde konuşarak yaşananların insani boyutunu görünür kıldığını kaydetti.

        Eronat, serginin, öğrenciler ve ziyaretçiler için sorumluluk bilinci geliştiren önemli bir farkındalık alanı sunduğunu dile getirdi.

        Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, üniversite yönetimi olarak sanatsal ve insani duyarlılığı önceleyen projelere destek vermekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Arslan, "Kolektif Vicdana Saygı: Filistin" projesinin, üniversitenin evrensel değerlere dayalı akademik duruşunu yansıttığını belirtti.

        Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman ise Filistin gerçeğinin çoğu zaman siyasal söylemler ve istatistikler üzerinden ele alındığını, ancak bu yaklaşımın yaşananların insani boyutunu yansıtmakta yetersiz kaldığını ifade etti.

        Sanatın, soyut verileri somut insan deneyimlerine dönüştürerek güçlü bir farkındalık alanı oluşturduğunu vurgulayan Kocaman, bu tür projelerin kolektif vicdana yönelik evrensel bir çağrı niteliği taşıdığını belirtti.

        Proje Küratörü Dr. Öğretim Üyesi Hamide Vural, sanatın yalnızca estetik bir ifade alanı olmadığını, aynı zamanda insanlık vicdanına dokunan güçlü bir tanıklık dili olduğunu vurguladı.

        Vural, "Kolektif Vicdana Saygı Projesi"nin Filistin merkezli bir çıkışla yola çıkmakla birlikte, zulme uğrayan tüm halkların yanında durma iradesini taşıdığını belirterek, sanatın sessiz bırakılanların sesi olma sorumluluğuna dikkat çekti.

        Konuşmaların ardından "Direniş II" başlıklı solo resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Geleneksel özgün baskı teknikleri ile dijital katmanların bir arada kullanıldığı eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Programa, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Velat Şen, Yunus Emre Brunei Enstitüsü koordinatörü Lale Ersoy, dekanlar, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

