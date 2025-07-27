Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kırsal Duru Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde yeniden başladı.

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı, jandarmaya ait helikopter, bazı belediyelerden ekipler ile arazöz ve itfaiye aracı desteğiyle yaklaşık 15 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Yangında, yaklaşık 35 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım konvoyları yola çıktı
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına...
        Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına...
        Diyarbakır'da örtü yangını (2)
        Diyarbakır'da örtü yangını (2)
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantı...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantı...
        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyo...
        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyo...
        Diyarbakır'da örtü yangını
        Diyarbakır'da örtü yangını
        Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı