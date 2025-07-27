Meteorolojiden Güneydoğu için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde güney yönlerden bugün öğle saatlerinden itibaren başlayıp 22.00'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgarın yerel olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.