Diyarbakır'da yangına giderken devrilen itfaiye aracında yaralanan 3 personelden 1'i yaşamını yitirdi

Yaralılardan F.K. ve H.K. ise Ergani Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kırsal Değirmendere Mahallesi'nde dün çıkan örtü yangınına müdahaleye giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen itfaiye aracının kontrolden çıkarak aynı mevkide devrildiği kazada ağır yaralanan Haydar Öz, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.