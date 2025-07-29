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        Diyarbakır'da yangına giderken devrilen itfaiye aracında yaralanan 3 personelden 1'i yaşamını yitirdi

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 itfaiye personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:08
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        Diyarbakır'da yangına giderken devrilen itfaiye aracında yaralanan 3 personelden 1'i yaşamını yitirdi
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 3 itfaiye personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kırsal Değirmendere Mahallesi'nde dün çıkan örtü yangınına müdahaleye giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen itfaiye aracının kontrolden çıkarak aynı mevkide devrildiği kazada ağır yaralanan Haydar Öz, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yaralılardan F.K. ve H.K. ise Ergani Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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