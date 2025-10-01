Diyarbakır'da inşaatta iş makinesinin kepçesine takılan mezar kapağı incelenecek

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde inşaat kazısı sırasında bulunan mezar kapağı incelenecek.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Diyarbakır ve ilçelerinde yapılan kazılarda tarihinin birçok dönemine ilişkin buluntular ortaya çıkıyor.

Hani ilçesinde de yapılan bir inşaat kazısında üzerinde Kiril alfabesiyle yazıt bulunan, kısmen tahrip olmuş bir mezar kapağı iş makinesinin kepçesine takıldı.

Bunun üzerine inşaat sahasında çalışma durdurularak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne bilgi verildi.

Müdürlükçe, mezar kapağı yerinden alınarak, merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'ne götürüldü.

Müze bahçesindeki 1800 yıllık Saint George Kilisesi önüne bırakılan mezar kapağı, arkeolog, restoratör, antropolog ve sanat tarihçilerinden oluşan ekip tarafından ince bir çalışmayla temizlenecek ve incelenecek.

- "Saint George Kilisesi önünde sergilemek için hazırlık yaptık"

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, AA muhabirine, 1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesi'nin Türkiye'nin en eski ve köklü müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Birçok kurtarma kazısı ile ortaya çıkarılan tarihi eserleri koruma altına aldıklarını, kadim kent Diyarbakır'ın bünyesinde birçok medeniyete ait eserler bulunduğunu anlatan Gizligöl, koleksiyonlarında taşınır ve taşınmaz 36 bin 352 eserin olduğunu belirtti.

"Diyarbakır 13 bin yıllık tarihiyle Kuzey Mezopotamya'nın en eski ve köklü şehirlerinden biri. 33 değil 77 medeniyetin uğradığı ve her bir medeniyetin farklı izler bıraktığı bir kent. Toprağından tarih fışkıran bir kentten bahsediyoruz. Açık hava müzesi şeklinde bir kent Diyarbakır." diyen Gizligöl, yürüttükleri kazı çalışmalarının yanı sıra tesadüfen bulunan birçok eserin de müzeye ulaştırıldığını anlattı.

Gizligöl, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüze gelen bir telefon ihbarıyla Hani ilçemize gittik. İlçede 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören bazı evlere yönelik yıkım çalışması yapıldığını gördük. Yıkım ve kazı esnasında bir tarihi esere rastlanılmış. İnşaat sahasında yaptığımız araştırmada bir mezar kapağı olduğunu gözlemledik. Yerinden alıp İçkale'ye getirdik. Mermerden olan mezar kapağını 10 Ağustos'ta açılışını yaptığımız Saint George Kilisesi önünde sergilemek için hazırlık yaptık."