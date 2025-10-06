Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da görevli imamlar tarihi camilerde turistlere 4 dilde hizmet sunuyor

        AYDIN ARİK - "Medeniyetler şehri" olarak nitelendirilen Diyarbakır'da dil bilen imamlar, görev yaptıkları tarihi camileri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere 4 dilde rehberlik hizmeti sunuyor.

        Giriş: 06.10.2025 - 12:13 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:40
        Diyarbakır'da görevli imamlar tarihi camilerde turistlere 4 dilde hizmet sunuyor
        AYDIN ARİK - "Medeniyetler şehri" olarak nitelendirilen Diyarbakır'da dil bilen imamlar, görev yaptıkları tarihi camileri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere 4 dilde rehberlik hizmeti sunuyor.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, tarihi camiler, Ongözlü Köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanları ile ziyaretçi akınına uğrayan Diyarbakır'da İl Müftülüğünce yerli ve yabancı turistlere yönelik yeni bir hizmet başlatıldı.

        Bu kapsamda kentin tarihi değerlerinden Ulu Cami, Nasuh Paşa ve Fatih Paşa (Kurşunlu) camilerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere imamlar Vedat Orak ve Ömer Tekin tarafından camilerin tarihi, kentin kültürel zenginliği ve İslam dini hakkında Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve İngilizce bilgilendirme yapılıyor.

        Din görevlerinin yanı sıra sundukları bu hizmet ile turizme de katkı sunan imamlar, turistlere ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığınca İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince, Japonca, Korece, Yunanca, Almanca ve Rusça bastırılan bilgilendirici broşürleri dağıtıyor, İl Müftülüğünün farklı dillerde hazırladığı Kur'an-ı Kerim meallerini hediye ediyor.

        - "Sıcak bir ev sahipliği yapıyoruz"

        Tarihi Ulu Cami İmamı Vedat Orak, AA muhabirine, Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistleri güler yüzle karşıladıklarını söyledi.

        Ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlamaya özen gösterdiklerini ifade eden Orak, "Yabancı turistlerimiz tarihi olması hasebiyle öncelikle camimizi görmeye geliyor. Onları karşılıyor, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu kendi dillerindeki broşürleri hediye ediyoruz ayrıca camimizi tanıtıyor, İslam dininin, İslam ahlakının ve memleketimizin güzelliğini onlara anlatıyoruz. Sıcak bir ev sahipliği yapıyoruz. İslam ahlakının güzelliklerini hissedip Müslüman olup, ülkelerine dönenler var." dedi.

        Orak, turistlere 4 dilde bilgilendirme yaptıklarını anlatarak, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı broşürlerin de turistlerde memnuniyet sağladığını belirtti.

        - "Yerli ve yabancı misafirlerimize maneviyatı aktarmaya çalışıyoruz"

        Fatih Paşa Camisi'nde görevli Ömer Tekin de din görevlerinin yanı sıra insana dokunan hizmetler de sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

        "Bu zamanda insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey maneviyattır. Bunun bilincinde olduğumuz için gelen yerli ve yabancı misafirlerimize mutlaka o maneviyatı aktarmaya çalışıyoruz." diyen Tekin, kentte yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını vurguladı.

        Tekin, şunları söyledi:

        "Amacımız sadece dini anlatmak değil, onlara samimiyet ve sıcaklık göstermeye çalışıyoruz. Gelen turistlere ikramlarda bulunuyoruz. Kendileriyle bir süre muhabbet ettikten sonra düşüncelerinin değiştiğini de görüyoruz. Yaklaşık 6 ay önce Çekya'dan bir seyyah kardeşimiz gelmişti, Daniel isminde. Onu burada ağırlamıştık. Kendisi birkaç gün sonra gelip Müslüman olmak istediğini söyledi ve cemaatin huzurunda kelimeişehadet töreni düzenledik. Yaklaşık 1,5 ay önce de İngiltere'den Emily isimli bir kadın, erkek arkadaşıyla gelmişti. Kendilerine yaptığımız bilgilendirmeden sonra ertesi gün akşam namazından sonra tekrar geldiler. Yatsı ezanı okunduğu anda Emily, İngilizce 'Ben Müslüman olmak istiyorum' dedi. Bu, bizim için gurur verici bir şeydi. Daniel'e de 'Yusuf' ismini yakıştırdık, Emily de 'Fatma' ismini seçti."

