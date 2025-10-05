Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 21:52 Güncelleme: 05.10.2025 - 21:52
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları taşıdı.

        Tekbirler getiren ve İsrail karşıtı sloganlar atan grup, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Rotamız Gazze yükümüz umut", "Sumud Filosu'nu selamlıyoruz" yazılı pankartlar açtı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Tuncay Yerlikaya, Sumud Filosu'nu selamladıklarını belirterek, "Sumud Filosu Gazze'ye insanlık taşımaktadır." dedi.

        Yerlikaya, "Bugün Filistinli kardeşlerimizle tek yürek olmuşuz. Gazze'deki kardeşlerimizin ördüğü duvara bir tuğla olmalıyız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

