Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Yerlikaya, "Bugün Filistinli kardeşlerimizle tek yürek olmuşuz. Gazze'deki kardeşlerimizin ördüğü duvara bir tuğla olmalıyız." diye konuştu.

Tekbirler getiren ve İsrail karşıtı sloganlar atan grup, "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Rotamız Gazze yükümüz umut", "Sumud Filosu'nu selamlıyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları taşıdı.

Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

