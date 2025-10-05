Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 23:54 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:54
        Diyarbakır'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Feridun Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

        Kazada, motosikletteki 2 kişi ile yaya yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan yaya ile diğer yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

