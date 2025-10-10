Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3'ü tutuklu 18 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 18:18 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:18
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3'ü tutuklu 18 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

        Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C. ve şantiye şefi M.S.A. ile tutuksuz 14 sanık, yangında eşi Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'i (4) kaybeden Süleyman Çavdar, bazı müştekiler, tanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

        Tutuklu sanıklardan binanın müteahhidi M.A, yangının çıktığı binayı 11 yıl önce tamamlayıp teslim ettiğini belirtti.

        Bugüne kadar birçok bina yaptığını ve depremlere rağmen yapılarda hiçbir sorun çıkmadığını öne süren M.A, "Binada herhangi bir eksik olsaydı belediye iskan ruhsatı vermezdi. Aynı sitede ben de oturuyorum. Yangının çıktığı binada bazı yakınlarım da oturuyor. Malzemeyi bina yüksek kat olduğu için fazladan bile kullandım. Hiçbir masraftan kaçmadım. Yapıda kullanılan tüm malzemeleri belediyenin uygun gördüğü proje ve yönetmeliğe göre yaptım. İtfaiye geç müdahalede bulundu. Zaten gerekli müdahaleyi zamanında ve eksiksiz yapsaydı, böyle bir olay olmazdı. 5 aydır tutukluyum ve hiçbir kusurum yok. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Yapı denetim firması sahibi B.C. ise binanın inşasında işin sadece yüzde 15'lik kısmını aldığını ve kar ortağı olarak bu işte yer aldığını iddia etti.

        Projeyi aldıkları için inşaat alanına birkaç kez uğradığını ileri süren B.C, şunları söyledi:

        "Belediye buraya iskan ruhsatı verdikten sonra bina sakinleri oturmaya başladı. Yapının üzerinden 10 yıldan fazla geçmiştir. Bu süre içinde elektrik ve birçok konuda değişim geçirmiş olabilir. Allah rahmet eylesin kimse yanarak vefat etmedi. Takdiri ilahi. Zaten itfaiye geç olay yerine gelmiş. Böyle olmamış olsaydı belki kimse vefat etmeyecekti. Bu nedenle benim hiçbir kusurum yok, suçsuzum. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum."

        Şantiye şefi M.S.A. da inşaat başladığı günden sonra onaylı projeye göre şantiye şefi olarak görev yaptığını ifade etti.

        Onaylanan projeyi uygulamakla mükellef olduğunu dile getiren M.S.A, "Uygulamada eksik gördüklerimi bildiriyordum. Yapı, yönetmeliğe uygun olarak yapıldı. İnşaatın yüzde 85'lik kısmından sonra ben bu işten ayrıldım. Elektrik tesisatı işi o zaman yeni başlamıştı. Aylardır tutukluyum. Suçsuzum ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

        Tutuksuz sanıklar da kendilerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

        - "Sanıklardan şikayetçi değilim ama itfaiyeden şikayetçiyim"

        Yangında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Süleyman Çavdar, sanıklardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Sonuç itibarıyla kimse burada suçlu değil. Suçlu itfaiyedir. Çocuklarımın yukarıda olduğunu söylerken beni dikkate almamışlardı. Sanıklardan şikayetçi değilim ama belediye ve itfaiyeden şikayetçiyim." dedi.

        Yangında mağdur olan diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olmadıklarını belirterek, davaya katılmak istemediklerini ifade etti.

        Güvenlik görevlisi tanık M.A. ise yangının çıktığını gördüğü anda binaya girdiğini ve 1. kattaki şaft kablosunda alevleri gördüğünü, bina görevlisiyle itfaiyeyi aradıklarını, doğal gaz vanasını kapattıklarını ve yangına tüple müdahalede bulunduklarını iddia etti.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıklardan yapı denetim firması sahibi B.C'nin tahliyesi, diğer 2 sanığın ise tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar M.A, B.C. ve M.S.A'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuklu sanıklar binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C. ve şantiye şefi M.S.A. ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan yapı denetim firması sahibi S.Y. ile tutuksuz sanıklar şantiye şefi F.K, elektrik denetçisi mühendisler H.T, G.Ç.Ç. ve K.Ç, elektrik kontrolörleri S.A, İ.B, S.D. ve Ş.Y, proje uygulama denetçileri R.Ç.A. ve Ö.T, kontrol elemanları H.G, B.Ş. ve N.Ç, site yöneticisi A.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

