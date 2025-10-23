Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 23:49 Güncelleme: 23.10.2025 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Soruşturma kapsamında, mağdurları arayarak kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtan ve çeşitli bahanelerle vatandaşları korkutarak kandıran şüphelilerin, haksız kazanç elde ettikleri, topladıkları paraları izini kaybettirmek amacıyla üç farklı banka hesabında dolaştırdıktan sonra kripto para hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

        Ekipler, paranın kripto hesaptan tekrar banka hesabına aktarıldığını ve Şanlıurfa'da nakit olarak çekildiğini belirledi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 450 milyon lira şüpheli işlem tespiti yapıldı.

        Zanlıların yakalanmasına yönelik, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ'da "Hipnoz" adı verilen operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız
        Trump: Venezuela'ya kara operasyonu yapacağız
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş

        Benzer Haberler

        Diyarbakır merkezli 5 ilde dolandırıcılara 'Hipnoz' operasyonunda 9 tutukla...
        Diyarbakır merkezli 5 ilde dolandırıcılara 'Hipnoz' operasyonunda 9 tutukla...
        Diyarbakır'da "Değerlerimizle Aile Olmak" programı düzenlendi
        Diyarbakır'da "Değerlerimizle Aile Olmak" programı düzenlendi
        Kübra'nın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücünün tahliyesine tepki; yeni görünt...
        Kübra'nın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücünün tahliyesine tepki; yeni görünt...
        Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuğun öldüğü kazayla ilgili duruşmaya devam ed...
        Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuğun öldüğü kazayla ilgili duruşmaya devam ed...
        Kırmızı ışıkta bekleyen beton mikserinden yola harç döküldü
        Kırmızı ışıkta bekleyen beton mikserinden yola harç döküldü
        Diyarbakır'da "Nesilden Nesile Ailemle El Ele Şenliği" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Nesilden Nesile Ailemle El Ele Şenliği" düzenlendi