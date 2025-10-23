Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, mağdurları arayarak kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıtan ve çeşitli bahanelerle vatandaşları korkutarak kandıran şüphelilerin, haksız kazanç elde ettikleri, topladıkları paraları izini kaybettirmek amacıyla üç farklı banka hesabında dolaştırdıktan sonra kripto para hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Ekipler, paranın kripto hesaptan tekrar banka hesabına aktarıldığını ve Şanlıurfa'da nakit olarak çekildiğini belirledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 450 milyon lira şüpheli işlem tespiti yapıldı.

Zanlıların yakalanmasına yönelik, Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ'da "Hipnoz" adı verilen operasyon düzenlendi.