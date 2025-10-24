Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da UNICEF ve AB'den gazeteciler ile dijital içerik üreticilerine yönelik çalıştay

        Diyarbakır'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile hayata geçirilen program kapsamında gazeteciler ve dijital içerik üreticilerine yönelik çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:37 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:40
        Diyarbakır'da UNICEF ve AB'den gazeteciler ile dijital içerik üreticilerine yönelik çalıştay
        Diyarbakır'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile hayata geçirilen program kapsamında gazeteciler ve dijital içerik üreticilerine yönelik çalıştay düzenlendi.

        UNICEF Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da bir otelde 2 gün süren ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin desteğiyle hayata geçirilen çalıştayda çocuk hakları ekseninde medya üretimi ve etik gazetecilik uygulamaları ele alındı, çocuk hakları ve medyada temsil konusunda eğitim verildi.

        Çalıştay 23 Ekim'de oryantasyon ve "Çocuk Haklarına Giriş" başlıklı oturumlarla başladı.

        Bu oturumda çocuk hakları, etik iletişim ilkeleri ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin temel ilkeleri katılımcılarla paylaşıldı.

        "Uluslararası Belgeler ve Ağ Kurma" başlıklı oturumda ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve BM rehberleri ışığında profesyonel dayanışmanın önemi vurgulandı.

        "Dijital ve Yeni Medya Ekosisteminde Çocuk" oturumunda, "algoritmik önyargılar", "incel" kültürü ve "performatif empati" gibi güncel dijital medya pratiklerinin çocuk haklarıyla ilişkisi tartışıldı.

        Daha sonra "Haberlerde Çocukların Temsili", "Ulusal Hukuki Çerçeve ve Etik Standartlar", "Çocukluk Sosyolojisi ve Vaka Analizleri" gibi başlıklarla devam eden oturumlar, Türk medyasındaki örnekler ve etik ikilemlerle desteklendi.

        Çalıştayda bugün de "Çocuklar ve Sosyal Medya" ile "Influencer Gazetecilik ve Yeni Medya Aktörleri" başlıkları altında sosyal medya platformlarında çocuklara yönelik içerik üretiminde dikkat edilmesi gereken etik ilkeler tartışıldı.

        "Yaratıcı Medya Atölyesi 1 ve 2" oturumlarında, katılımcılar çocuk hassasiyetine duyarlı medya ürünleri (haber, sosyal medya gönderisi, kısa video) geliştirdi.

        Program, grup sunumları, akran geri bildirimleri ve genel değerlendirme ile sona erdi.

        Bu eğitim programının gazeteciler ve dijital içerik üreticileri için çocuk hakları merkezli bir medya üretim anlayışını geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

        Etkinlik boyunca ele alınan etik ikilemlerin, hukuki düzenlemelerin ve yaratıcı medya pratiklerinin, katılımcıların sahadaki üretim süreçlerine doğrudan katkı sunmasını amaçladığı kaydedildi.

