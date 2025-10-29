Habertürk
        Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı

        Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı

        Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 21:55 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:55
        Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı
        Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirilen resepsiyonda, Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, misafirleri karşıladı.

        Müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

        Programa, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve sporcular katıldı.

