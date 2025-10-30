Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da av sezonu hakkında bilgilendirme çalışması

        Diyarbakır'da jandarma personeli ve muhtarlara av sezonu hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da av sezonu hakkında bilgilendirme çalışması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da jandarma personeli ve muhtarlara av sezonu hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDİ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli ile jandarma ekipleri ve mahalle muhtarlarını 2025-2026 yılı av sezonu ile ilgili "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında bilgilendirdi.

        Çalışmada, jandarma personeli ve muhtarlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Eurofighter, F-35'in muadili mi?
        Eurofighter, F-35'in muadili mi?
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı
        Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu yapıldı
        Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nı okurken ağlayan öğrenciyi, Kaymakam teselli...
        Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nı okurken ağlayan öğrenciyi, Kaymakam teselli...
        Diyarbakır'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Diyarbakır'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Medrese Alimleri Vakfınca Diyarbakır'da çalıştay düzenlendi
        Medrese Alimleri Vakfınca Diyarbakır'da çalıştay düzenlendi
        TIR ile otomobil çarpıştı; hemşire Sümeyye öldü
        TIR ile otomobil çarpıştı; hemşire Sümeyye öldü
        Diyarbakır, Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenler...
        Diyarbakır, Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenler...