Diyarbakır'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.
Huzurevleri Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
