        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Uluslararası Çermik Sempozyumu" başladı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Uluslararası Çermik Sempozyumu" başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:05
        Diyarbakır'da "Uluslararası Çermik Sempozyumu" başladı
        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Uluslararası Çermik Sempozyumu" başladı.

        Dicle Üniversitesi'nden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi, Çermik Belediyesi ve Çermik Kaymakamlığı iş birliğiyle 2 gün sürecek olan "Tarih, Toplum, Ekonomi ve Kültürel Miras" temalı sempozyum, Çermik Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

        Sempozyumda, insan-mekan-tarih bağlamında Çermik ve çevresinin tarihsel, toplumsal ve ekonomik gelişimi ele alınacak.

        Tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan ve Osmanlı döneminde Yurtluk-Ocaklık statüsünde yönetilen Çermik'in zengin kültürel mirası, sempozyum aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması hedefleniyor.

        Sempozyumda konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Çermik'in medeniyetin izlerini taşıyan kadim bir ilçe olduğunu söyledi.

        İlçenin tarih boyunca Asur’dan Osmanlı’ya, Artuklulardan Selçuklulara uzanan birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyen Eronat, sempozyumun Çermik'in tarihi, sosyal ve kültürel dokusunu bilimsel bir bakışla gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını belirtti.

        Açılış konuşmasının ardından oturumlara geçildi.

        Programa, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, akademisyenler ve davetliler katıldı.

