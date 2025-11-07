Habertürk
        Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor

        Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır ve Muş arasındaki serin yaylalarda bahar ve yaz aylarını geçiren göçerlerin havaların soğumaya başlamasıyla memleketlerine dönüş için günler sürecek yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:11
        Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor
        Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla ilkbaharda 3 bin rakımlı yaylalara çıkan göçerler, hava sıcaklığının düşmesiyle kışlaklara dönüş için hazırlıklarını tamamladı.

        Yeniden yola koyulan göçerler hayvanları ile belirledikleri güzergahta ilerleyişi sürdürüyor.

        Hayvancılığa adadıkları yaşamlarının büyük bölümü yolda geçiren göçerler, yolculukları sırasında bölgenin zorlu coğrafyasında hem kendilerini hem de sürüyü yaban hayvanlarından korumak için mücadele ediyor.

        Sürüleriyle 10 gündür yolda olan göçerler kışlaklara ulaşmak için 15 gün daha kilometrelerce yol yürüyecek.

        Göçerlerin dönüş yolculuğunda Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki "9 viraj" olarak adlandırılan kıvrımlı yoldan ilerleyişi ise güzel görüntü oluşturuyor.

        Virajlarda yokuş aşağı süzülen sürüler, AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

        - "Ekmek mücadelesi"

        Göçerlerden Ethem Özcan, AA muhabirine, Muş'un Şenyayla bölgesinden sürüleriyle Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki kışlaklara ulaşmak için yolculuklarının sürdüğünü belirterek "10 gündür yoldayız. Yapacak bir şey yok, ekmek mücadelesi." dedi.

        İsmail Özcan da sürülerini Lice'ye ulaştırmak için yolculuğun sürdüğünü ifade ederek "Gece gündüz, yaz kış demeden yollardayız. Kolay bir meslek değil. 9 virajda gitmek de zor çünkü sürekli araçlara yol vermek zorundayız." diye konuştu.

        - "15 günlük yolumuz daha var"

        Reşat Özdemir ise 10 gündür gece gündüz demeden mola vererek yürüdüklerini, bunun zorlu bir süreç olduğunu ifade etti.

        İsmail Can da yolculuğun zor geçtiğini belirterek "Şenyayla'dan yola çıktık, Diyarbakır'a gidiyoruz. 15 günlük yolumuz daha var." ifadelerini kullandı.

