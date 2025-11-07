Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır ve Muş arasındaki serin yaylalarda bahar ve yaz aylarını geçiren göçerlerin havaların soğumaya başlamasıyla memleketlerine dönüş için günler sürecek yolculuğu başladı.

Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla ilkbaharda 3 bin rakımlı yaylalara çıkan göçerler, hava sıcaklığının düşmesiyle kışlaklara dönüş için hazırlıklarını tamamladı.

Yeniden yola koyulan göçerler hayvanları ile belirledikleri güzergahta ilerleyişi sürdürüyor.

Hayvancılığa adadıkları yaşamlarının büyük bölümü yolda geçiren göçerler, yolculukları sırasında bölgenin zorlu coğrafyasında hem kendilerini hem de sürüyü yaban hayvanlarından korumak için mücadele ediyor.

Sürüleriyle 10 gündür yolda olan göçerler kışlaklara ulaşmak için 15 gün daha kilometrelerce yol yürüyecek.

Göçerlerin dönüş yolculuğunda Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki "9 viraj" olarak adlandırılan kıvrımlı yoldan ilerleyişi ise güzel görüntü oluşturuyor.