Diyarbakır'da Dünya Diyabet Günü'nde çocuklara moral etkinliği düzenlendi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla çocuklara moral etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede tedavi gören diyabet tanılı çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk ek binasının 6. katında gerçekleştirilen etkinliğe, Dicle Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları da katılım sağladı.

Etkinlikte çocuklar palyaço gösterileri, boyama etkinlikleri, dans ve birebir oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Çocuklar daha sonra gökyüzüne mavi balonlar bırakarak diyabet farkındalığına anlamlı bir katkı sundu.

Sağlık profesyonelleri tarafından aynı zamanda çocuklara ve ailelerine diyabet yönetimi, sağlıklı beslenme ve günlük takip konularında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, çocuklara yönelik düzenlenen farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.