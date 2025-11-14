Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Dünya Diyabet Günü'nde çocuklara moral etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla çocuklara moral etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:39 Güncelleme: 14.11.2025 - 20:39
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede tedavi gören diyabet tanılı çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk ek binasının 6. katında gerçekleştirilen etkinliğe, Dicle Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları da katılım sağladı.

        Etkinlikte çocuklar palyaço gösterileri, boyama etkinlikleri, dans ve birebir oyunlarla gönüllerince eğlendi.

        Çocuklar daha sonra gökyüzüne mavi balonlar bırakarak diyabet farkındalığına anlamlı bir katkı sundu.

        Sağlık profesyonelleri tarafından aynı zamanda çocuklara ve ailelerine diyabet yönetimi, sağlıklı beslenme ve günlük takip konularında bilgilendirme yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, çocuklara yönelik düzenlenen farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

        Asiltürk, şunları kaydetti:

        "Çocukluk çağı diyabeti, doğru eğitim ve düzenli takip gerektiren bir süreçtir. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın hem moralini yükseltiyor hem de ailelerin diyabet yönetimi konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Diyabetle mücadelede farkındalık, bilgilendirme ve destek en güçlü araçlarımızdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

