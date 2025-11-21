Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Sezai Karakoç için anma programı düzenlendi

        Yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır'da anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 17:04 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Sezai Karakoç için anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır'da anma programı gerçekleştirildi.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 16 Kasım 2021'de 88 yaşında hayatını kaybeden Karakoç anıldı.

        Anma etkinliğinde konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Karakoç'un Türk edebiyatında unutulmaz yer edindiğini, fikir ve medeniyet dünyasının müstesna isimlerinden biri olduğunu söyledi.

        Vefatının 4. yılında Karakoç'u anarak ona duyduğu özlemini dile getiren Eronat, "Sezai Karakoç yalnızca güçlü bir şair ve düşünür değil, aynı zamanda çağının ötesine seslenen bir şahsiyet, bir diriliş çağrısının mütefekkir öncüsüydü. Bugün onu anlamak aslında kendi köklerimize, değerlerimize ve gelecek tasavvurumuza yeniden bakmak demektir. Büyük düşünce adamlarımızın mirasını yaşatmak ve onu genç kuşaklarla buluşturmak bizler için hem bir görev hem de gönül borcudur." ifadelerini kullandı.

        Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakoç'un Türk edebiyatının büyük şairlerinden biri olduğunu söyledi.

        Şair olmasının yanı sıra Karakoç'un önemli bir mütefekkir insanı olduğuna dikkati çeken Eker, şöyle konuştu:

        "60 civarında eser bıraktı. Hayatını bir mefkureye adadı. Buna diriliş diye, insanlığın, İslam'ın, ruhun, bütün bu diriliş kavramı üzerine yaptı ve diriliş kavramını da ilk kullandığı Cezayir Savaşı sırasındadır. Yani bütün İslam medeniyetinin izlerini taşıyan İslam ülkeleri, İslam şehirleri, o şehirlerde yaşayan o medeniyet tasavvuruna sahip insanları anlattı. Bugünkü yüzyılda veya son birkaç yüzyılda içinden geçilen sıkıntıları şairane anladı, anlattı ve bunun şiirini yazdı. Dolayısıyla İslam medeniyet tasavvurunun bana naçizane sorarsanız, bir tek sıfatla onu tavsif edin, yani tanımlayın derseniz, ben derim ki Sezai Karakoç İslam medeniyet tasavvurunun şairidir, bunun şiirini yazdı. Gerçekte o ömrü boyunca nerede bir müminin tırnağı taşa değse, onun sızısını Sezai Karakoç kendi içinde hissetti ve onu şiire döktü."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin ise Karakoç'un Diyarbakır'ın yetiştirdiği kıymetli bir isim olduğunu söyledi.

        Tekin, Diyarbakır için Karakoç'un önemli olduğunu ve aynı zamanda da şiirlerinde Diyarbakır'ın da Karakoç için önemli olduğunu belirterek "Sezai Karakoç eserleri ve düşünceleriyle yalnızca edebiyat dünyamıza değil, kültürel ve fikir hayatımızda da derin izler bırakmış müstesna bir isimdir. Şiiri, düşünceyi ve medeniyet tasavvurunu aynı potada buluşturan güçlü bir zihnin adamı olarak milletimizin kültürel hafızasına yön vermiştir. Bu yönüyle Karakoç, çağını aşan bir bakış açısının, duruşun temsilcisidir." diye konuştu.

        Anma programına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü kazada TIR'ın sürücüsü tutuklandı
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü kazada TIR'ın sürücüsü tutuklandı
        Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Atölyesinde safran ekimi
        Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Atölyesinde safran ekimi
        Diyarbakır'da "TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı yapıldı
        Diyarbakır'da "TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı yapıldı
        Baraj dibini temizlerken neye uğradıklarını şaşırdılar "Atık atılmaz" tabel...
        Baraj dibini temizlerken neye uğradıklarını şaşırdılar "Atık atılmaz" tabel...
        Mardin'e giden Bakan Tekin, Diyarbakır'da yol güzergahında bir okula uğradı
        Mardin'e giden Bakan Tekin, Diyarbakır'da yol güzergahında bir okula uğradı
        Baraj gölündeki eğitim dalışında 'büyü' malzemeleri bulundu
        Baraj gölündeki eğitim dalışında 'büyü' malzemeleri bulundu