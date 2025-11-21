Diyarbakır'da Sezai Karakoç için anma programı düzenlendi

Yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır'da anma programı gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 16 Kasım 2021'de 88 yaşında hayatını kaybeden Karakoç anıldı.

Anma etkinliğinde konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Karakoç'un Türk edebiyatında unutulmaz yer edindiğini, fikir ve medeniyet dünyasının müstesna isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Vefatının 4. yılında Karakoç'u anarak ona duyduğu özlemini dile getiren Eronat, "Sezai Karakoç yalnızca güçlü bir şair ve düşünür değil, aynı zamanda çağının ötesine seslenen bir şahsiyet, bir diriliş çağrısının mütefekkir öncüsüydü. Bugün onu anlamak aslında kendi köklerimize, değerlerimize ve gelecek tasavvurumuza yeniden bakmak demektir. Büyük düşünce adamlarımızın mirasını yaşatmak ve onu genç kuşaklarla buluşturmak bizler için hem bir görev hem de gönül borcudur." ifadelerini kullandı.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakoç'un Türk edebiyatının büyük şairlerinden biri olduğunu söyledi. Şair olmasının yanı sıra Karakoç'un önemli bir mütefekkir insanı olduğuna dikkati çeken Eker, şöyle konuştu: "60 civarında eser bıraktı. Hayatını bir mefkureye adadı. Buna diriliş diye, insanlığın, İslam'ın, ruhun, bütün bu diriliş kavramı üzerine yaptı ve diriliş kavramını da ilk kullandığı Cezayir Savaşı sırasındadır. Yani bütün İslam medeniyetinin izlerini taşıyan İslam ülkeleri, İslam şehirleri, o şehirlerde yaşayan o medeniyet tasavvuruna sahip insanları anlattı. Bugünkü yüzyılda veya son birkaç yüzyılda içinden geçilen sıkıntıları şairane anladı, anlattı ve bunun şiirini yazdı. Dolayısıyla İslam medeniyet tasavvurunun bana naçizane sorarsanız, bir tek sıfatla onu tavsif edin, yani tanımlayın derseniz, ben derim ki Sezai Karakoç İslam medeniyet tasavvurunun şairidir, bunun şiirini yazdı. Gerçekte o ömrü boyunca nerede bir müminin tırnağı taşa değse, onun sızısını Sezai Karakoç kendi içinde hissetti ve onu şiire döktü."