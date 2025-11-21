Diyarbakır'da "TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı yapıldı

Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) ortaokul öğrencilerine yönelik organize ettiği "Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı gerçekleştirildi.

Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen lansman programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Lansmana ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, güzel atmosfer bulunan salondaki öğrencilerin heyecanının dorukta olduğunu söyledi.

Diyarbakır'a kitap okuma seferberliğini başlatmak için geldiklerini belirten Beşinci, şunları kaydetti:

"Gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasını istedik. Gençlerin entelektüel, fikir, düşünce yapıları ve hayal güçlerini geliştirerek, kendilerine ve ülkelerine katkılarını artırmak istiyoruz. Gençlerimizin kitap kurdu yarışmamıza ilgi göstereceğine inanıyorum. 3 ay boyunca bu kitapları okuyacak ve kitap okuma alışkanlığını kazanacak, sonucunda çok güzel ödüllerimiz var. Kitap kurtları yarışacak, ülkemiz ve gençlerimiz kazanacak."