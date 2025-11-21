Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı yapıldı

        Diyarbakır'da Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) ortaokul öğrencilerine yönelik organize ettiği "Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 15:51 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:51
        Diyarbakır'da "TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı yapıldı
        Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen lansman programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Lansmana ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, güzel atmosfer bulunan salondaki öğrencilerin heyecanının dorukta olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'a kitap okuma seferberliğini başlatmak için geldiklerini belirten Beşinci, şunları kaydetti:

        "Gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasını istedik. Gençlerin entelektüel, fikir, düşünce yapıları ve hayal güçlerini geliştirerek, kendilerine ve ülkelerine katkılarını artırmak istiyoruz. Gençlerimizin kitap kurdu yarışmamıza ilgi göstereceğine inanıyorum. 3 ay boyunca bu kitapları okuyacak ve kitap okuma alışkanlığını kazanacak, sonucunda çok güzel ödüllerimiz var. Kitap kurtları yarışacak, ülkemiz ve gençlerimiz kazanacak."

        Daha sonra Beşinci, programa katılan gençlerle fotoğraf çektirdi.

        Programa, Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, TÜGVA Diyarbakır Temsilcisi Abdullah Kikizade, Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ve öğrenciler katıldı.

