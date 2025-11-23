Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla dostluk maçı yapıldı

        Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında futbol maçı düzenlendi.

        23.11.2025 - 16:28
        Diyarbakır'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla dostluk maçı yapıldı
        Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında futbol maçı düzenlendi.

        Seyrantepe 1 Nolu Çim Saha'da oynanan dostluk maçında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karması ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü karması karşı karşıya geldi.

        Maç öncesi takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi ve karşılıklı çiçek takdim etti.

        Dostluk çerçevesinde geçen karşılaşma, 4-4 skorla tamamlandı.

        Diyarbakır Spor Lisesi Müdürü Çerkez Selimoğlu, yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyle dostluk maçına çıktıklarını söyledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Akın Erim de öğretmenlerin yanında olduklarını göstermek için iki kurum arasında maç düzenlediklerini belirtti.

