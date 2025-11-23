Diyarbakır'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla dostluk maçı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Akın Erim de öğretmenlerin yanında olduklarını göstermek için iki kurum arasında maç düzenlediklerini belirtti.

Diyarbakır Spor Lisesi Müdürü Çerkez Selimoğlu, yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyle dostluk maçına çıktıklarını söyledi.

Maç öncesi takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi ve karşılıklı çiçek takdim etti.

Seyrantepe 1 Nolu Çim Saha'da oynanan dostluk maçında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karması ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü karması karşı karşıya geldi.

