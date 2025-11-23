Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fidan, bu yılın 10 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, bu yılın 10 aylık ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 14:48 Güncelleme: 23.11.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fidan, bu yılın 10 aylık ihracat rakamlarını değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, bu yılın 10 aylık ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Diyarbakır OSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Fidan, kentin son yıllarda yakaladığı sanayi ivmesinin artık kalıcı bir dönüşüme işaret ettiğini belirtti.

        Diyarbakır'ın ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artarak, 235,3 milyon dolara yükselmesinin sadece rakamsal bir büyüme olmadığını, sanayicinin risk alabilme kapasitesinin, üretimdeki kararlılığının ve küresel koşullara karşı geliştirdiği direnç mekanizmasının bariz bir göstergesi olduğunu ifade eden Fidan, artışın özellikle küresel belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşmesinin önemine işaret etti.

        Fidan, 120 milyon doları aşan Irak ihracatının Diyarbakır'ın bölgesel ağırlığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

        Almanya'ya yüzde 49, Azerbaycan'a da yüzde 123’lük artışın kentin artık tek bir pazara bağlı olmadan büyüme kapasitesine sahip olduğunu gösterdiğini anlatan Fidan, "Bu veriler, Diyarbakır'ın Avrupa'ya ve Kafkasya'ya düzenli üretim gönderen bir sanayi kentine dönüştüğünü gösteriyor. OSB’deki firmalarımız kalite standartlarını yükseltiyor, sertifikasyon süreçleri hızlanıyor ve teknoloji kullanım oranı artıyor. Bu tablo, Diyarbakır sanayisinin yeni bir evreye geçtiğinin işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Fidan, kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 39,9 milyon dolarlık ihracat hacminin rutinin ötesinde, stratejik bir sıçrama olduğunu dile getirerek, yeni tesisler, kapasite artışları ve istihdam genişlemelerinin kentin sanayi omurgasını çeşitlendirdiğini, kentin artık sadece tekstil ve gıda ağırlıklı bir üretim üssü olmadığını, kimya ve metal sektörlerinde güçlü bir şekilde ön plana çıktığını vurguladı.

        Kentin coğrafi konumunun ihracat için büyük bir avantaj oluşturduğunu belirten Fidan, Mersin Limanı ve Habur Sınır Kapısı'na yakınlığın rekabet gücünü artırdığını, yeni lojistik merkezlerin devreye girmesiyle bu avantajın daha da büyüyeceğini söyledi.

        Bu yılın 10 aylık ihracat rakamlarına değinen Fidan, şöyle dedi:

        "Bugünkü yüzde 17,5’lik artış bizim için bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Mevcut ivmeyi korur, pazar çeşitliliğini artırır ve üretim altyapısını güçlendirirsek 2026’da ihracatın iki katına çıkması kesinlikle ulaşılabilir bir hedeftir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır annelerinden CHP'ye çağrı
        Diyarbakır annelerinden CHP'ye çağrı
        Diyarbakır'da "Uluslararası Pedodonti ve Pediatri Kongresi" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Uluslararası Pedodonti ve Pediatri Kongresi" düzenlendi
        Diyarbakır OSB Başkanı Fidan: "İhracat rakamları üretim direncinin kanıtıdı...
        Diyarbakır OSB Başkanı Fidan: "İhracat rakamları üretim direncinin kanıtıdı...
        Osmaniyeli Yusuf öğretmen Diyarbakır'ın kırsalındaki okulu adeta sıcak bir...
        Osmaniyeli Yusuf öğretmen Diyarbakır'ın kırsalındaki okulu adeta sıcak bir...
        7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarında son gün yoğunluğu
        7. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarında son gün yoğunluğu
        'Muhtar ana' kentsel dönüşüm için sahada
        'Muhtar ana' kentsel dönüşüm için sahada