Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Öğretmen Günü kutlamasında hayatını değiştiren öğretmenini anlattı

Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Vali Murat Zorluoğlu kendisini başarıya taşıyan ilkokul öğretmeniyle olan hikayesini anlattı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunduğu programda aday öğretmenler yemin etti.

Terör saldırıları sonucu şehit olan öğretmenler için hazırlanan video gösteriminin ardından, şiirler okundu.

Programda konuşan Vali Zorluoğlu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlere duyulan sevgi ve saygının bir kez daha gösterilmesi için kutlama programı düzenlendiğini söyledi.

Her Öğretmenler Günü'nde hayatının akışını değiştiren ilkokul öğretmeni Rasim Efendioğlu ile olan hikayesini anlattığını dile getiren Vali Zorluoğlu, "Bu hikayenin öznesi iki kişi, değerli öğretmenlerim. Biri ben, biri öğretmenim. Ancak hikayenin kahramanı tek. O da ilkokul öğretmenim." dedi.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Kumlu Köyü'nde ilkokul 3. sınıfı okurken annesini kaybettiğini ve Norveç'te işçi olarak çalıştığı için ablalarıyla birlikte Norveç'e gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Zorluoğlu, şöyle devam etti: "Çaykara'nın Kumlu köyünden Norveç'in başkentinde Oslo'da bambaşka bir hayata. Her şey bizim için yeni, çok farklı. O hayata uyum sağlamaya çalışırken bir gün eve geldiğimde babamın, ablamların elinde bir mektup. Köyden öğretmenim (Rasim Efendioğlu) bir mektup göndermiş. Mektupta babama hitap ediyor. Diyor ki, başınıza böyle bir hal geldi. Belki zorunlu olarak çocukları oraya almak zorunda kaldınız ama Murat'ı gönderin. Onun oralarda heder olacağından endişe ederim. Onu Türkiye'ye geri gönderirseniz ben burada onun velisi olurum ve onu mutlaka okuturum. İnanıyorum ki eğer o Türkiye'ye gelir okursa mutlaka iyi bir yerlere gelecektir." Babasının ilk mektuba ve devamında gelen dört mektuba daha olumsuz dönüş yaptığını dile getiren Vali Zorluoğlu, "Israrlı talebi üzerine sonunda babamlar değerlendirdiler ve beni Türkiye'ye gönderme kararı aldılar. Norveç'te 2 sene kaldıktan sonra köye babaannemin yanına gittim. Eğitim hayatım boyunca hep bir eli benim üzerimdeydi. Ortaokul, lise tamamlandı. Çok şükür Türkiye'nin çok önemli üniversitelerinden bir tanesi olan Mülkiye Mektebi'nden (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) de mezun oldum. Kaymakamlık, akabinde bir sürü başka görevler Ankara'da. Nihayetinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Valilik gibi gerçekten Türkiye'de önemli sayılan görevlere Elhamdülillah geldik. Rasim Öğretmen gerçekten haklı çıktı. Bu hikaye benim hikayem." sözleriyle devam etti.

Kendi hikayesinin bir öğretmenin öğrencisinin geleceği üzerindeki büyük etkisine en somut örnek olduğunu belirten Zorluoğlu, günümüzde de geleceğe ışık tutacak birçok Rasim Öğretmen'in var olduğunu sözlerine ekledi. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da öğretmenlerin de tıpkı peygamberler gibi bilgi ve hikmetle insanlığa ışık olduğunu, doğruyu, iyiyi ve güzeli insanlığa gösterdiğini dile getirdi. Öğretmenlerin öğrencilerin hayallerine dokunan, onları hayata hazırlayan ve karakterlerini şekillendiren rehberler olduğunu aktaran Sadoğlu, "Sizler sadece bilginin kaynağı değil, aynı zamanda umut ve merhametin timsalisiniz. Sizler öğrencilerimiz için bazen bir anne, bazen bir baba, bazen de sığınılacak bir limansınız." dedi. Vali Zorluoğlu daha sonra mesleğinde uzun yılları geride bırakan öğretmenlere hizmet şeref belgesi, Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen fotoğraf yarışmasında da dereceye giren öğretmenlere de ödüllerini verdi. Programda, öğretmenlerden oluşan koro türküler seslendirdi, halk oyunları ekibi sahne aldı.