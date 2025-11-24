Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı.
Kırsal Kaya Mahallesi yakınlarında keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, keçilerin bulunduğu bölgeye halatla ulaşarak kurtarma çalışması yürüttü.
Halatlara bağlanan keçiler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.