        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı

        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 21:11 Güncelleme: 24.11.2025 - 21:11
        Diyarbakır'da kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı
        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı.

        Kırsal Kaya Mahallesi yakınlarında keçilerin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, keçilerin bulunduğu bölgeye halatla ulaşarak kurtarma çalışması yürüttü.

        Halatlara bağlanan keçiler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

